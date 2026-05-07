リズムにあわせて太鼓を叩き、高得点を競う人気の音ゲー太鼓の達人」の筐体が、客によって無断でヤスリがけされていた問題をめぐり、被害を受けたゲームセンターは5月7日、Xで、客から謝罪があったと投稿した。警察に報告せず、今後の利用を断る形で決着したという。店は4月下旬に被害を公表した際、申し出がなければ厳正に対処すると警告していた。●「意味がわからない」と困惑の声も「太鼓の達人」へのヤスリがけ被害を公表し