タレントのＭＥＧＵＭＩが９日放送のＭＢＳテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。グラビアアイドル時代の苦労を語った。ＭＣの有働由美子から「グラビア時代にもう辞めたいと思ったことはあるか？」と聞かれたＭＥＧＵＭＩは「芸能界でいうとこのヒエラルキーが一番下だったんで。やっぱ番号で呼ばれるとか、『３２番！』みたいな。やっぱりスタートが女優さんとか歌手とは全然扱いが違うなっていうのは肌で感じてました」