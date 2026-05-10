警察車両の赤色灯自宅で76歳の妻の首を絞めるなどして殺害したとして、福島県警は10日、殺人の疑いで福島市、無職井上巧容疑者（81）を逮捕した。容疑を認めている。周辺の住民によると、妻は足が不自由で、容疑者が介護していたという。逮捕容疑は10日午前4時ごろ、妻悦子さんの頭部を凶器で殴り、手で首を絞めるなどして殺害した疑い。県警によると、2人暮らしで、容疑者自ら110番した。悦子さんは病院に搬送されたが、約3