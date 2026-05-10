状態が懸念される。ブライトンの三笘薫は現地５月９日、プレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦に先発。開始早々に生まれた先制点に絡むなど、キレのあるプレーを見せていたが、55分にアクシデント。左サイドで胸トラップし、抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込む。そのまま途中交代となった。まさかの事態に、日本サッカー界が騒然とするなか、韓国メディアもこの一報に反応。『スポーツ朝鮮』