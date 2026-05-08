東京・両国駅からほど近い一等地に、130坪もの広大な更地がある。2年ほど前から工事用の囲いに覆われていたが、ついに動きがあった。【写真】「総工費25億円」伊勢ヶ濱部屋の新拠点“巨大ビル”の予定地「ようやく《建築計画のお知らせ》が出たんです。4月末には住民説明会もあって、いよいよ着工ですね」（近所の住民）伊勢ヶ濱部屋の「総工費25億円」大プロジェクト看板の用途欄には、興行所、店舗、事務所、住宅……といっ