福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故で、高校では数年前から「運転手付きレンタカー」での遠征が常態化していたことがわかりました。この事故は6日、磐越道で新潟市の北越高校のソフトテニス部員を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し、1人が死亡し、20人がけがをしたものです。逮捕された若山哲夫容疑者（68）は、蒲原鉄道が手配したレンタカーのマイクロバスを運転していました。北越高校灰野正宏 校長