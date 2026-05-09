田中圭が「“喰われる”と思った」と振り返るほど衝撃を受けた後輩俳優とは誰なのか。まだ大ブレイク前に共演した際、「なんだこの子」と感じたという圧倒的な存在感を語った。田中圭○田中圭が衝撃を受けた俳優「すごかった」YouTubeチャンネル『鈴木おさむに全部ハナシます!!』で8日に公開された動画「『俳優 田中圭』にこの1年とポーカーに関して全て聞きました」には、鈴木おさむ氏の書き下ろし新作舞台『母さん、ラブソングで