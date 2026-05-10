【前編を読む】20万円で売れた「山本五十六直筆の手紙」が見つかったことも…家に埋もれた「お宝に化けるかもしれないもの」全リスト旅行のお土産が高値で取引されることも一般の家庭でも価値あるお宝が見つかることはある。旅先でお土産に購入した雑貨も売れないわけではない。ネットオークション歴20年以上のライター・川崎さちえ氏が解説する。「今ではほとんど見かけなくなりましたが、修学旅行のお土産で定番だった『浅草』や