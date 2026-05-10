「相性がいい人と出会いたい」。婚活でも恋愛でも、よく聞く言葉です。しかし、相性とは単に趣味や価値観が合うことだけではありません。同じ出来事を経験した時に、どのように感じ、どんな感情を共有できるかという部分に“波長”は表れます。【トップ9】「えっ…なんか生々しい…！」 これが、男性が選んだ「彼女にしたいタイプの女性」上位9個です！結婚相談所を運営する仲人である筆者は、これまで多くのカップルを見てき