「あおり運転」のトラブル。2020年の「妨害運転罪」の創設以降、世間の目はより厳しくなっていますが、いまだに「前の車が遅い」「割り込まれた」といった独りよがりな怒りを抑えきれないドライバーは後を絶ちません。今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、ターゲットを間違えた結果、あまりに情けない結末を迎えた2つの事例をご紹介します。記事の後半では、悪質なあおり運転を取り締まるパトカーに注目。赤いパ