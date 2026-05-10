「ドジャース２−７ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、中盤でフリーマンらを交代させたことについて「最善だと判断した」とあえて“捨て試合”にしたことを明かした。先発のスネルが２回までに５失点を喫した。打線もブレーブスの先発・ストライダーが圧倒的なピッチングを見せ、初回のスミス以降は安打が出ない苦しい状況だった。ストライダーについて指揮官は「脱帽するしか