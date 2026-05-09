女優の辻井ほのかが8日、自身のX(旧ツイッター)を更新。バスケットボールのプレー中に、前十字靭帯完全断裂などの大ケガを負ったことを報告した。 【写真】プレー中の辻井ほのかあまりにも“ガチ”の表情 辻井は2019年にセクシー女優としてデビュー。身長172センチの長身とグラマラスボディで人気を博している。自身のSNSなどでは、過去にバスケットボールのU―15の日本代