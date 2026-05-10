2011年4月に入籍を発表し、結婚15年を迎えた俳優・松山ケンイチ（41）と女優・小雪（49）。夫婦は、かねてより東京と北日本の村での二拠点生活を公言。互いに支え合いながら育児に取り組んでいるようだ。【写真を見る】スーツケースを引く松山ケンイチのスタイル抜群の長身姿、ヒゲを伸ばした精悍な姿も2人は、映画『カムイ外伝』（2009）での共演をきっかけに交際を始め、2011年4月1日に結婚。2012年に第1子の男児、2013年に