スタッド・ランス中村敬斗が関根大輝からのアシストでこの試合4ゴール目フランス2部スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗が現地時間5月9日に行われたリーグ・ドゥ第34節ポーFC戦で1試合4得点をマーク。5-3での勝利に導いた。ダメ押しの4点目はDF関根大輝からのアシストから日本人ラインで決め、ファンからは「これ以上ない締めくくり」といった声が挙がった。中村は前半39分に最初のゴールを挙げると、後半4分、15分にも追加