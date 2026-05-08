5月7日、香取慎吾が朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）に出演した。番組内で木村拓哉をイジる場面があり、ファンに衝撃を与えている。発端となったのは、タレントがプライベートを自己分析する企画「スターマッピング」。同企画は、横軸に休日ひとりか大勢で過ごすか、縦軸にアウトドア派かインドア派か記されたグラフを見て、自分のプライベートがどこに位置するかを考えて星型のシールを置くというもの。「グラフには過去