志田未来が畑芽育(めい)とW主演を務めるドラマ『エラー』（ABC・テレビ朝日系）が好評放送中だ。同作では、志田演じる会社員の大迫未央が、母親（榊原郁恵）の死をきっかけに、畑演じる引越センター社員の中田ユメと出会い、友情を育んでいく。未央の母はビルから転落して亡くなったが、その際、近藤（原田龍二）という会社社長が巻き添えを食って一時は意識不明の重体に陥った。そのため被害者側から賠償を求められて窮地に立た