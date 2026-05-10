旅客機に「可変翼」！アメリカの航空機メーカー、ボーイングの公式SNSアカウントが、かつて同社で開発が検討されていた超音速旅客機「モデル733」の機体デザインのスケッチ図を公開しました。この機体デザインは、一般的な旅客機とは大きく異なるものとなっています。【画像】えっ…これがかつてボーイングが開発検討していた「異形の超音速旅客機」全貌ですこの「モデル733」は、ラルフ・マクアリー氏によりデザインされたも