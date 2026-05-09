３月２７日、深圳市南山区の自変量機器人科技（深圳）で、ロボットが柔らかい物をつかむタスクを実行する様子について説明する楊倩（よう・せん）最高執行責任者（ＣＯＯ）。（深圳＝新華社記者／劉夢蒞）【新華社深圳5月9日】海外の交流サイト（SNS）で、中国深圳市の新たな家事代行サービスが注目を集めている。清掃スタッフと人工知能（AI）ロボットが協力して家事を行うもので、ロボッ