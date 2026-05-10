海上で保護された「ド派手なフラミンゴ」の正体は..海上保安庁・第四管区海上保安本部は2026年5月3日、伊良湖水道航路で「フラミンゴを発見し保護しました」と公式Xに画像を投稿。その“正体”が注目を集めています。【画像】えっ..！これがフラミンゴの正体です第四管区海上保安本部は、名古屋市港区に本部を置き、愛知・三重・岐阜の東海3県を管轄。海難救助や海上犯罪の取り締まり、航行安全業務を行っています。特に伊勢湾