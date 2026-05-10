9日に行われたチェコ1部リーグのスラビア・プラハ対スパルタ・プラハで、スラビア・プラハの優勝確定が目前に迫るなか、数百人のファンが発煙筒を持つなどしてピッチに乱入したため試合が打ち切りになる事態が発生した。現地メディア『iDNES』が伝えている。プラハダービーと称されるこの試合はスラビア・プラハが首位、スパルタ・プラハが2位に位置し、スラビア・プラハは勝てばリーグ優勝が決まる状況での一戦だった。ホーム