白とベージュ「2色だけで」ラクしてキレイの実例集ともすると地味に見えがち。ベーシックカラーの中でも、意外と「似合う服のタイプが絞られる」ベージュ。その選びをより的確にするべく「かわいい・キレイ・カッコいい」 コーディネートの成功例をご紹介。迫力のあるボリュームAラインナチュラルな白ニットこそ、大胆なフレアで飾るぐらいがちょうどいい。サスペンダーをあえて片方落とした適当感で甘さを回避。ショートブーツに