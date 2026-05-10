嵐の二宮和也（42）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。先輩俳優に遭遇したことを明かした。「さっきコンビニから出たらとんでもないオーラを感じる方を見たら岡田准一氏がいました」とつづり、元事務所の先輩で俳優の岡田准一と遭遇したことを明かした。「久しぶりに街で芸能人に会いました」とつづった。これに、ファンからは「凄すぎる！！」「凄い偶然」「同じ空間にいる世界、普通に豪華すぎます」「隠しきれな