「資産運用は長期が基本で、余裕資金で行うこと」が大前提ですが、たとえ余裕資金であっても、多くの人にとって減ってもいいお金などありません。投資を始めたばかりの初心者ならではの“ワナ”とは。合同会社ミコサポ代表の三藤桂子FPが、投資デビューで新NISAを始めた65歳男性の事例をとおして、初心者が新NISAの落とし穴にはまらないためのポイントを解説します。※事例はプライバシー保護のため、一部脚色しています。老後資金