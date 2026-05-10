お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が10日、自身のXを更新。令和ロマンの単独ライブ『RE:IMWAROMAN』のリハーサル観覧特典をめぐる騒動について、謝罪した。【全身ショット】すごい…全身ブラックの衣装で登場した高比良くるまくるまは「RE:REIWA ROMAN SSロマン席・Sロマン席をご購入のお客様へ」と題し、「この度は特典の変更、及び不誠実な対応により不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ござい