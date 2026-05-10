「SUPEREIGHT」横山裕（45）が9日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。自身の弟について語った。この日は横山が弟2人と初めて海外旅行したフィリピン・セブへ。兄弟で旅行したきっかけを「次男が記憶なくなったからが大きかった。“楽しい思い出作ろう”で行ってんねん」と回想した。横山の母は2010年5月、51歳の若さで虚血性心疾患により死去。その時のショックで次男の記憶が「2年分くらいなく