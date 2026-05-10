〈「高市陣営“進次郎ネガキャン”投稿」文春報道にヤフコメ民から批判と懸念の声「つまりやりたい放題」「単なる選挙戦術では済まない」公設秘書関与の指摘に波紋も〉から続く5月8日、高市早苗首相は、自身の陣営のメンバーが衆院選で野党候補を中傷する動画を作成し、SNSに投稿していたという「週刊文春」の報道について説明を行った。参議院本会議で立憲民主党の小島智子氏に「週刊文春」の報道について問われ、「他の候補