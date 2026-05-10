カンロの人気グミ「ピュレグミ」と、幅広い世代に愛される「リラックマ」が夢のコラボレーション♡甘ずっぱいピュレグミを楽しむリラックマたちが、ぬいぐるみや雑貨になって登場します。爽やかなフルーツカラーと、見ているだけで癒されるデザインは、毎日にときめきをプラスしてくれそう。ロフト限定で発売される、この特別なコレクションをぜひチェックしてみてください♪ 甘ずっぱい世界観がかわいす