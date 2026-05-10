日本時間10日にブレーブス戦米大リーグ、ドジャースのブレイク・スネル投手が、9日（日本時間10日）の本拠地ブレーブス戦で今季初登板する。8日（同9日）の同カードでもベンチに入り、山本由伸投手との絡みも復活した。33歳のスネルは今季、3月に負傷者リスト（IL）入りし、まだメジャーでの登板がない。マイナーでリハビリ登板を重ね、ブレーブス戦で今季初めてメジャーのマウンドに上がることになった。8日（同9日）のブレ