◇NTTジャパンラグビーリーグワン2部第14節（最終節）花園27―34愛知（2026年5月10日花園）日本選手権で3度の優勝を誇る西の名門が屈辱にまみれた。2部の最終節で1位の愛知に敗れ、リーグ戦はまさかの3位フィニッシュ。1部との入れ替え戦に出場できる2位以内を逃した。17―19と2点ビハインドで折り返した後半は、開始早々の2分にトライを献上。本拠でリズムに乗れないまま苦しい時間帯が続いた。同30分すぎにゴール前の