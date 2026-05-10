【今週グサッときた名言珍言】松嶋菜々子vs戸田恵梨香の1月期ドラマは“痛み分け”「ニアミス」続く“イケメン夫”を持つ因縁の2人「この業界内で私の評判って『猛獣』って言われてるんだ（笑）」（戸田恵梨香／TBS系「日曜日の初耳学」4月26日放送）◇◇◇ネットフリックスのドラマ「地獄に堕ちるわよ」で、見た目もイメージもまったく本人とは違う細木数子役を演じて話題の戸田恵梨香（37）。そのドラマを監督し