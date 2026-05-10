空き巣、家族の失職や事故、入院。立て続けに不幸が起きた時、敏感な母は私の部屋が”嫌な感じ”がする、と言った。【漫画】本編を読む「河原の石を持ち帰ってはいけない」「山のものを勝手に持ち出してはいけない」――そんな話を一度は聞いたことがあるのではないだろうか。今回紹介する『拾う』は、“なぜか強く惹かれてしまうもの”を持ち帰ったことで起きた不可解な出来事を描いた怪談漫画である。作品を手がけたのは、現役郵