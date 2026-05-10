ヘンリー王子とメーガン妃がカリフォルニア州モンテシトの住民の間で「笑いもの」になっているという。英紙エクスプレスが先日、報じた。夫妻は２０２０年に英王室を離脱し、米国へ移住して以来、カリフォルニア州サンタバーバラ郡モンテシトの豪華邸宅に住んでいる。邸宅は、南フランス風のデザインを特徴としている。２００３年に建てられ、建築家テリー・カニンガムによって設計された。夫妻は２０２０年、この物件を約１０