メガハウスは、『劇場版 呪術廻戦 0』より「るかっぷ ポンチョ アニメ『呪術廻戦』 5周年 乙骨憂太 劇場版 呪術廻戦 0／狗巻棘 劇場版 呪術廻戦 0」(1,980円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「るかっぷ ポンチョ アニメ『呪術廻戦』 5周年 乙骨憂太 劇場版 呪術廻戦 0／狗巻棘 劇場版 呪術廻戦 0」(1,980円)「るか