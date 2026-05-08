中森明菜（60）が、5月5日放送の経済番組『ワールドビジネスサテライト』（テレビ東京系）に出演。歌手活動44周年を迎え、7月には20年ぶりとなるライブツアーを控えるなか、独占インタビューに応じた。番組の新エンディングテーマ曲『カサブランカ』を担当している縁から実現した今回の出演。明菜は、同曲の歌詞に込めた思いについて次のように明かした。「家に帰って一人になったときに思い出して泣いちゃったりとか、本当の暮ら