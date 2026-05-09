ノーベル賞受賞者の理論物理学者が、核戦争や人工知能（AI）の脅威により、人類は数十年以内に絶滅の危機に瀕する可能性があるとの警告を発した。 【写真】「終末時計」が過去最悪を更新地球滅亡まで「あと85秒」1年で4秒も短縮1991年は「あと17分」だった 2004年にフランク・ウィルチェック氏、ヒュー・デイヴィッド・ポリッツァー氏と共に「漸近的自由」に関する研究でノーベル物理学賞を受賞