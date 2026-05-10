〈「14歳で妊娠、出産」…6歳で芸能界入りした志田未来（33）が“天才女優”と呼ばれるまで〉から続くきょう5月10日に33歳の誕生日を迎えた俳優・志田未来。6歳で芸能界入りし“天才子役”と呼ばれるも、その後はイメージとのギャップに悩んだことも。彼女の転機、そして現在地とは？（全2回の2回目）【画像】「エモすぎる…」志田未来と“2人の同級生”、奇跡の集結ショット5月10日に誕生日を迎えた志田未来◆◆◆同じ子役出身