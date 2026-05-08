有名な観光地やテーマパークへの旅行。それで残るのは最高の思い出、映える写真─だけではなく、逆に「もう二度と……」と思わせられることも。10代から80代の男女1000人に聞いた、「行かなきゃよかった」観光地・テーマパークは？【結果一覧】「行かなきゃよかった」観光地、1位は“人間地獄”没入させてくれない映画系テーマパーク10位から発表！10位はりまや橋高知の有名観光スポット。正式には播磨屋橋。『よさこい節