Image: The University of Basque Country 火星の石から、ボールペンのインクの成分が見つかりました。え？となりますよね。「もしかして、火星に地球のような文明があった証拠なのかな」なんて思って一瞬ワクワクするかもしれません。落ち着いてください、全然違います。研究プロセスが原因で、火星隕石のサンプルからボールペンやプリンターインク、さらにはポリエステル繊維まで検出され