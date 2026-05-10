いよいよ明日は初デート。前日にどんなLINEを送ると、いい雰囲気を作ることができるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「初デート前日！男心を絶妙にくすぐるLINEの一言」をご紹介します。【１】「特に用事はないんだけど…」とソワソワしてうっかり連絡してしまう「こっちも用事はないけど連絡しようか迷ってたから、運命を感じた（笑）」（10代男性）など、デート前日に「落ち