子育ての悩みを相談したり、気になる情報を共有できたり、ママ友がいると安心ですよね。一方で、一歩間違うと面倒な関係になってしまうことも。今回、ママスタコミュニティに、困ったママ友に関するこんな投稿がありました。『私ではなく子どもに、「土日に用事がなかったら一緒に遊んで？」と約束を取り付けるママ友。子どもはよくわかっていないから、「いいよ、僕も遊びたい」って返事しちゃう。で、約束した日に子どもを預けに