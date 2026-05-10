高校3年生のころと大学4年生になった現在の証明写真を並べ、「大学4年間で変わった」とThreadsに投稿した女子大生。重めの前髪や制服といった素朴な印象から、シースルーバングや立体的なメイク、アクセサリーを取り入れた、華やかで洗練されたスタイルへと変化しています。 このビフォーアフター投稿には2万件を超える“いいね”が集まり、「努力尊敬します」といったコメントが寄せられました。【アフター写真】4年間頑張って、