ド真面目な友達がキャバ嬢にハマった話1【漫画】本編を読む10年間の引きこもり生活を経て、スーパーのアルバイトを始めた35歳の山村。彼はそこで出会った21歳の苦学生・いおりにデートへ誘われる。しかし、連れて行かれた場所はキャバクラだった。おたみ(@otamiotanomi)さんの漫画「ド真面目な友達がキャバ嬢にハマった話」は、真面目な男がキャバ嬢に本気で恋をする怒涛の展開が描かれる。ド真面目な友達がキャバ嬢にハマった話2