有名医師を襲ったのは、突然の「尿閉」だった――。実は大多数の人が尿の悩みを抱えているが、受診する人はごく僅か。尿トラブルに立ち向かうために、その原因と対策を知ろう。【写真】この記事の写真を見る（2枚）突然の出来事だった。昨年9月6日、精神科医の和田秀樹氏は、石川県加賀市内で開かれたイベントに出席した。午後10時頃、懇親会を終えてホテルの部屋へ戻って一息ついたときのことだった。トイレへ行くと、〈お