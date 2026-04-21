「もう無理」と感じた瞬間に、すぐ行動してしまう——その一歩が、大きな損につながることがある。離婚は感情で決断するものだと思われがちだが、実際には“情報と準備”で結果が大きく変わるものだ。怒りや不安のまま動いた結果、本来もらえるはずだったお金を取りこぼしてしまうケースは少なくないという。 数多くの離婚相談を受けてきた岡野あつこ氏は、「感情で動くと、交渉力を自分で捨てることになる」と警