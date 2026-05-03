Googleが2026年4月にリリースしたローカルLLM「Gemma-4-31B」で画像認識をしているところ Image: かみやまたくみ 「これが無料でいいの？」ってレベル。2026年4月にGoogleが新しいローカルLLM「Gemma 4」シリーズをリリースしました。Gemma 4シリーズは前世代から大きく性能・機能が向上し、現在、非常に高い評価を得ています。実際に利用してみましたが、日本語能力が高く、挙動にも癖があ