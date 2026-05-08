モデルのSHIHOが、夫に“精力に効く”プレゼントを用意する。SHIHOは5月8日夜に韓国で放送される『新商品発売〜コンビニレストラン』に出演。【画像】秋山、SHIHOとの離婚は「毎回考える」セカパもOK？周囲まで明るくする“無限ポジティブ人間”の彼女が、南大門市場を訪れる様子が公開される。この日、公開されるVTRの中でSHIHOは、トレードマークの明るい笑い声とともに南大門市場に登場。撮影当日は日本が“夫婦の日”だったこ