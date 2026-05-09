昔なら中島裕翔の結婚は許されなかった新たなアイドル帝国「STARTO ENTERTAINMENT」が音を立てて変わり始めている。その切っ掛けとなったのが元Hey! Say! JUMPの中島裕翔（32歳）と女優・新木優子（32歳）の電撃結婚だった。4月11日、2人は入籍を公表。芸能界ではSTARTO社の決断に驚きと共に新たな脅威を感じ始めているという。「中島は昨年、Hey! Say! JUMPを突然脱退しました。表向きは俳優業への専念ですが、実際は新木との結婚