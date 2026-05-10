イランの南部の険しい海岸洞窟のあちこちにひそかに配備された革命防衛隊のいわゆる「モスキート艦隊」が米軍の悩みの種に浮上したという外信報道が出てきた。フィナンシャル・タイムズによると、「モスキート艦隊」は数百隻規模の小型高速艇で、命令が下されるとホルムズ海峡に群れを成して出動し、イランの海峡統制力を誇示する手段として運用される。ほとんどが機関銃だけ装備するなど軽く武装するが、短距離ミサイルを搭載した