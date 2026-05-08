ディズニーはテーマパークリゾートのディズニーランド・リゾートを運営するだけでなく、自社コンテンツを中心とした映像ストリーミングサービスの「Disney＋」なども展開しています。ディズニーはさまざまなアプリを配信していますが、これらをひとつにまとめた「スーパーアプリ」の開発を目指していると、Bloombergが報じました。Disney (DIS) Is Exploring a ‘Super App’ For Theme Park Tickets, Movies and More - Bloomberg