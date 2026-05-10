「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・最終日」（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）今季国内女子ゴルフツアーのメジャー初戦。首位と１打差の３オーバーでスタートした河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が、逆転でのツアー５勝目、メジャー初制覇を果たした。序盤は首位の福山恵梨と互角のスタート。ともに１打ずつ伸ばして迎えた５番パー５。福山はグリーン右手前のバンカーショットが、グリーンオーバーの“ホームラン